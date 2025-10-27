Quote risultato esatto Atalanta Milan

Il Milan giocherà a Bergamo contro l'Atalanta per la nona giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Atalanta Milan con i rossoneri che devono tentare di riprendersi il primato dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Pisa.

Pronostico risultato esatto Atalanta Milan: 1-2
williamhill9.80info
vincitu10.50info
eurobet10.50info
snai11.00info
Quote risultato esatto Atalanta Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Atalanta Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo considerando anche il trend attuale delle due squadre, con gli orobici che hanno pareggiato 6 delle 8 partite giocate, di cui 5 proprio per 1-1. E il Milan che nelle ultime 3 partite per due volte ha impattato, contro Juventus e Pisa.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Milan: 1-1
betsson6.40info
netwin6.40info
admiralbet6.40info
bet3656.00info
Quote risultato esatto Atalanta Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Atalanta-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo dell'Atalanta con un "Under 3.5" alla luce dello storico dei confronti tra le due squadre.

Atalanta Milan risultato esatto: 1-0/2-0/2-1
marathonbet3.66info
bwin3.40info
domusbet3.27info
planetwin3653.35info
