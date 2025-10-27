Quote risultato esatto Atalanta Milan
Il Milan giocherà a Bergamo contro l'Atalanta per la nona giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Atalanta Milan con i rossoneri che devono tentare di riprendersi il primato dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Pisa.
|9.80
|info
|10.50
|info
|10.50
|info
|11.00
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
|info
|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Atalanta Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Atalanta Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo considerando anche il trend attuale delle due squadre, con gli orobici che hanno pareggiato 6 delle 8 partite giocate, di cui 5 proprio per 1-1. E il Milan che nelle ultime 3 partite per due volte ha impattato, contro Juventus e Pisa.
|6.40
|info
|6.40
|info
|6.40
|info
|6.00
|info
Quote risultato esatto Atalanta Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Atalanta-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo dell'Atalanta con un "Under 3.5" alla luce dello storico dei confronti tra le due squadre.
|3.66
|info
|3.40
|info
|3.27
|info
|3.35
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati