Il Milan giocherà contro il Como per il recupero della 16ª giornata di Serie A, non disputato in data originaria poiché i rossoneri impegnati nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Trasferta insidiosa per gli uomini di Massimiliano Allegri contro una squadra giovane e ambiziosa, che gioca un calcio propositivo e al contempo vanta la miglior difesa del campionato. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Como Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Como-Milan.

Pronostico risultato esatto Como Milan: 1-2 10.00 info 9.80 info 10.00 info 9.60 info

Quote risultato esatto Como Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Como Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo alla luce dei recenti risultati dei rossoneri, reduci da due pareggi proprio con questo risultato. E da un Como che è imbattuto da quattro partite.

Pronostico risultato esatto Como-Milan: 1-1 6.00 info 6.00 info 6.00 info 6.10 info

Quote risultato esatto Como-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Como-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del pareggio per 0-0/1-1

Como Milan risultato esatto: 0-0/1-1 3.34 info 3.28 info 3.34 info 4.00 info

