Quote risultato esatto Fiorentina Milan
Il Milan giocherà contro la Fiorentina per la giornata che apre la seconda parte di stagione in Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Fiorentina-Milan con i rossoneri che hanno subito una battuta d'arresto contro il Genoa perdendo terreno nei confronti dell'Inter. Necessario pertanto tornare dal "Franchi" con i tre punti e riscattarsi dopo il ko della scorsa stagione, quando la squadra allora allenata da Paulo Fonseca sbagliò anche due calci di rigore.
Quote risultato esatto Fiorentina Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Fiorentina Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo alla luce dei risultati stagionali dei rossoneri che contro le squadre di bassa classifica hanno perso diversi punti. Inoltre la trasferta toscana è storicamente ostica per il Diavolo.
Quote risultato esatto Fiorentina-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Genoa è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 1-2 o un pareggio 1-1.
