Il Milan giocherà contro la Fiorentina per la giornata che apre la seconda parte di stagione in Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Fiorentina-Milan con i rossoneri che hanno subito una battuta d'arresto contro il Genoa perdendo terreno nei confronti dell'Inter. Necessario pertanto tornare dal "Franchi" con i tre punti e riscattarsi dopo il ko della scorsa stagione, quando la squadra allora allenata da Paulo Fonseca sbagliò anche due calci di rigore.

Pronostico risultato esatto Fiorentina Milan: 1-2 9.20 info 8.70 info 8.40 info 8.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori.

Quote risultato esatto Fiorentina Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Fiorentina Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo alla luce dei risultati stagionali dei rossoneri che contro le squadre di bassa classifica hanno perso diversi punti. Inoltre la trasferta toscana è storicamente ostica per il Diavolo.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Milan: 1-1 6.40 info 6.50 info 6.50 info 6.50 info

Quote risultato esatto Fiorentina-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Genoa è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 1-2 o un pareggio 1-1.

Fiorentina Milan risultato esatto: 1-1/1-2 4.00 info 3.95 info 3.95 info 4.01 info

