Quote risultato esatto Milan Cermonese
Il Milan ospiterà la Cremonese per la prima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Cremonese ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Cremonese, con i rossoneri che a nostro parere potrebbero aprire la stagione con una vittoria.
|6.85
|info
|6.80
|info
|6.80
|info
|6.40
|info
|fino a 55 euro, con 5€ senza deposito
|info
|fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino a 55 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
Quote risultato esatto Milan Cremonese, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Cremonese più giocato online. Si tratta della vittoria per 2-0 dei rossoneri. Questo considerando lo storico dei precedenti ma anche la differenza di valori tra le due squadre, che suggerisce una partita non troppo equilibrata.
|7.20
|info
|7.50
|info
|7.50
|info
|7.75
|info
|fino al 10 euro, senza deposito con SPID
|info
|fino a 1.024 euro, con 15€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Cremonese, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan Cremonese è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. Anche in questo caso, quello più giocato online, si basa su una partita nettamente a favore dei rossoneri e, possibilmente, piena di occasioni. I rossoneri infatti, dopo una stagione come quella passata, vorranno sicuramente ricominciare nel migliore dei modi. Attenzione però, perché la sorpresa può essere sempre dietro l'angolo, del resto per una piccola è sempre più semplice affrontare una big all'inizio della stagione sportiva.
|2.70
|info
|2.70
|info
|2.70
|info
|2.57
|info
|fino a 525 euro, col 100% sul primo deposito
|info
|fino a 5.525 euro, con 5.000€ senza deposito
|info
|fino a 5.550 euro, con 5.000€ senza deposito
|info
|fino a 600 euro, con 100€ senza deposito
|info
