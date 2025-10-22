Quote risultato esatto Milan Pisa
Il Milan giocherà a San Siro contro il Pisa per l'ottava giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Pisa, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Pisa con i rossoneri che hanno l'occasione di consolidare il primato, dopo il successo in rimonta contro la Fiorentina.
|7.75
|info
|7.75
|info
|7.90
|info
|7.90
|info
|fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Pisa, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Pisa più giocato online. Si tratta della vittoria rossonera per 2-0. Questo considerando anche il trend attuale delle due squadre, con i rossoneri che hanno incassato appena due gol nelle ultime sei partite e il Pisa incapace di segnare nelle ultime tre uscite.
|5.80
|info
|5.90
|info
|6.00
|info
|6.00
|info
Quote risultato esatto Milan Pisa, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Pisa è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan con un "no goal", alla luce dei risultati delle ultime giornate e del trend delle due difese nonché dei due attacchi.
|2.30
|info
|2.33
|info
|2.40
|info
|2.40
|info
