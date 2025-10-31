Quote risultato esatto Milan Roma
Il Milan giocherà contro la Roma a San Siro in una sfida valida per la decima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Roma, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Roma con i rossoneri che hanno l'occasione per agganciare in classifica la squadra di Gian Piero Gasperini.
|9.60
|9.50
|8.80
|9.50
Quote risultato esatto Milan Roma il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Roma più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo nonostante la Roma non abbia ancora pareggiato una partita di campionato. Al contrario del trend attuale del Milan che ha impattato 3 delle ultime 4 partite.
|6.15
|6.10
|6.10
|6.15
Quote risultato esatto Milan Roma, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Roma è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un successo del Milan con un "no goal" alla luce dei pochi gol segnati dai giallorossi e dalle poche reti incassate dai milanisti.
|3.25
|3.40
|3.15
|3.30
