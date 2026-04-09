Quote risultato esatto Milan Udinese
La sconfitta di Napoli toglie il Milan definitivamente dalla corsa scudetto. Rossoneri scivolati al terzo posto in classifica e ora non resta che difendere la posizione Champions: il vantaggio è ancora buono ma non del tutto rassicurante. E non si può sbagliare nulla, a partire dalla prossima partita contro l'Udinese. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Udinese, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Udinese.
|8.00
|info
|8.75
|info
|8.00
|info
|8.75
|info
|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
|info
|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Udinese il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Udinese più giocato online. Si tratta del successo del Milan per 2-0. Esito in linea col valore delle forze in campo, sebbene il Milan nelle ultime 8 partite abbia vinto una sola volta con più di un gol di scarto. Udinese a corrente alternata, capace anche di clamorosi exploit in casa delle big (vedi successo a San Siro contro l'Inter) ma anche di tonfi pesanti come il 5-1 incassato dalla Fiorentina.
|6.60
|info
|6.50
|info
|6.50
|info
|6.60
|info
Quote risultato esatto Milan-Udinese, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Udinese è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando la diffrerenza di valori e di motivazioni è molto giocata la combo che contempla il successo del Milan attraverso i seguenti scenari: 1-0/2-0/2-1.
|2.19
|info
|2.10
|info
|2.05
|info
|2.10
|info
|fino a 10.855 euro, con 10€ senza deposito
|info
|fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, con 3 vincite potenziate
|info
|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2026 milannews.it
Tutti i diritti riservati