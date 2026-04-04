Quote risultato esatto Napoli Milan
Chiusa la tragica (sportivamente parlando) settimana internazionale, si torna alla realtà del campionato. Lunedì di Pasquetta che si chiuderà con il big match della 31ª giornata di Serie A fra Napoli e Milan. Chi vince resterà lo sfidante unico dell'Inter nella volata finale per il titolo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Napoli Milan.
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|12.00
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|11.00
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|12.00
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|fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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Quote risultato esatto Napoli Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Napoli Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito tuttavia in controtendenza con gli ultimi cinque scontri diretti dove non si è mai verificato il risultato di parità. Il Milan in questo campionato ha pareggiato per cinque volte proprio col risultato di 1-1, risultato che invece non si è mai verificato per il Napoli.
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|5.40
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|5.80
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Quote risultato esatto Napoli-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Napoli-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando l'assoluta incertezza, è molto giocata la combo che contempla tutti i segni in schedina, con Under 2.5: 0-0/1-0/0-1/1-1.
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