Quote risultato esatto Napoli Milan

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Chiusa la tragica (sportivamente parlando) settimana internazionale, si torna alla realtà del campionato. Lunedì di Pasquetta che si chiuderà con il big match della 31ª giornata di Serie A fra Napoli e Milan. Chi vince resterà lo sfidante unico dell'Inter nella volata finale per il titolo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Napoli Milan.

Pronostico risultato esatto Napoli Milan: 1-2 11.50 info 12.00 info 11.00 info 12.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Napoli Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Napoli Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito tuttavia in controtendenza con gli ultimi cinque scontri diretti dove non si è mai verificato il risultato di parità. Il Milan in questo campionato ha pareggiato per cinque volte proprio col risultato di 1-1, risultato che invece non si è mai verificato per il Napoli.

Pronostico risultato esatto Napoli-Milan: 1-1 5.50 info 5.40 info 5.80 info 5.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Napoli-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Napoli-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando l'assoluta incertezza, è molto giocata la combo che contempla tutti i segni in schedina, con Under 2.5: 0-0/1-0/0-1/1-1.

Napoli-Milan risultato esatto: 0-0/1-0/0-1/1-1 1.75 info 1.80 info 1.61 info 1.93 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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