Il Milan giocherà contro il Parma dello stadio "Ennio Tardini" in una sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Parma Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Parma-Milan con i rossoneri che hanno l'occasione per balzare provvisoriamente al comando, in attesa della risposta del Napoli domenica a Bologna.

Pronostico risultato esatto Parma Milan: 1-3 15.00 info 15.50 info 15.00 info 15.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Parma Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Parma Milan più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 0-1. Questo tenendo conto del trend attuale col Parma che ha vinto solo una delle 5 partite giocate uin casa e il Milan che ha ottenuto 8 punti lontano da San Siro, incassando solo un gol.

Pronostico risultato esatto Parma-Milan: 0-1 5.80 info 5.80 info 6.00 info 5.80 info

Quote risultato esatto Parma Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Parma-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un X2 con un Under 2.5, alla luce del momento attuale delle due squadre e dell'ottimo trend rossonero in trasferta, nei risultati e nella compattezza difensiva.

Parma Milan risultato esatto: 0-0/0-1 3.80 info 3.85 info 3.75 info 3.50 info

