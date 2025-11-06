Quote risultato esatto Parma Milan
Il Milan giocherà contro il Parma dello stadio "Ennio Tardini" in una sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Parma Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Parma-Milan con i rossoneri che hanno l'occasione per balzare provvisoriamente al comando, in attesa della risposta del Napoli domenica a Bologna.
Quote risultato esatto Parma Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Parma Milan più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 0-1. Questo tenendo conto del trend attuale col Parma che ha vinto solo una delle 5 partite giocate uin casa e il Milan che ha ottenuto 8 punti lontano da San Siro, incassando solo un gol.
Quote risultato esatto Parma Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Parma-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un X2 con un Under 2.5, alla luce del momento attuale delle due squadre e dell'ottimo trend rossonero in trasferta, nei risultati e nella compattezza difensiva.
