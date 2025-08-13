Prossima squadra Jimenez, attenzione alla recompra del Real e non solo

vedi letture

Il pre-campionato del Milan ha dato indicazioni interessanti in vista della squadra che sarà all'inizio del campionato. Il giocatore più utilizzato è stato Yunus Musah, seguito da Rafa Leao e Bartesaghi. Minutaggio importante anche per Saelemaekers, Loftus-Cheek, Tomori, Pavlovic. Tutti che hanno superato i 250 minuti. E poi c'è Alex Jimenez che su 5 amichevoli disputate ha raccolto la miseria di 45', saltando le ultime due partite contro Leeds e Chelsea.

L'acquisto a sinistra di Pervis Estupinan, il possibile arrivo a destra di Zachary Athekame, oltre al ruolo sempre più importante che Alexis Saelemaekers è destinato ad avere potrebbero portare ad alcune riflessioni sul terzino spagnolo, tanto che i bookmakers hanno aperto le quote trasferimento Jimenez.

Confronto quote Jimenez cambia squadra SI 7.50 info 7.50 info 7.50 info 7.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.024 euro, con 15€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 350 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



Calciomercato Jimenez, le ultime notizie

Alex Jimenez è stato l'unico giocatore del Milan Futuro della passata stagione ad aver garantito un buon minutaggio anche in prima squadra. La sua duttilità gli ha permesso di essere impiegato spesso da Sergio Conceiçao, sia come terzino, sia come esterno d'attacco o come esterno di centrocampo nel 3-4-3 delle ultime uscite. Un anno fa il Milan lo acquistava dal Real Madrid per 5 milioni, con i blancos che si sono riservati la recompra per 9 milioni nel caso volessero acquistarlo in questa sessione di mercato, oppure 12 nel 2026. Chi lo vorrà dovrà tenere conto di queste cifre, decisamente abbordabili vista la futuribilità del calciatore.

Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Milan vincente Serie A

- Quote Milan vincente Coppa Italia

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse