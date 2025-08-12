Quote calciomercato Dovbyk-Milan: e se fosse l'ucraino il numero 9 in arrivo?
Procede spedito il mercato del Milan, che ha sistemato il centrocampo con Samuele Ricci, Luka Modric e Ardon Jashasri. Le corsie laterali con Pervis Estupinan e a breve anche Zachary Athekame e in difesa il volto nuovo sarà Koni De Winter ed è possibile che non sarà il solo centrale ad arrivare. Ma ad ogni modo la priorità adesso è la punta centrale.
A oggi l'unico esponente della categoria è Santi Gimenez, da poco a disposizione dopo aver giocato la Gold Cup col Messico. Lorenzo Colombo è stato ceduto al Genoa mentre Divock Origi pur essendo formalmente ancora in rosa non è considerato in alcun modo dal club. Urge pertanto un rinforzo e oltre ai nomi già noti di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, attenzione alle sorprese come Artem Dovbyk.
|1.85
|info
|1.75
|info
|1.85
|info
|1.85
|info
|fino a 55 euro, con 5€ senza deposito
|info
|fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
|info
|fino a 55 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 3.500 euro, con 500€ senza deposito
|info
Calciomercato Dovbyk, le ultime notizie
“È stato fermo parecchio, sul piano atletico sta recuperando e in allenamento si impegna molto. Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non scrivere queste cose, perché non lo dico mai" così si è espresso il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, sull'ucraino. I fatti però dicono che i giallorossi hanno preso Evan Ferguson e puntano al leccese Nikola Krstovic. E così l'ex giocatore del Girona potrebbe diventare una grande occasione di mercato da tenere d'occhio.
La volontà del giocatore è quella di giocare in Spagna ma al momento non vi sono soluzioni di suo gradimento. E Dovbyk, per caratteristiche, potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. Il giocatore pesa a bilancio della Roma ancora per oltre 28 milioni. Cifra alta ma alla portata delle casse del Milan.
Leggi anche le nostre guide su:
- Quote Milan vincente Serie A
- Quote Milan vincente Coppa Italia
- Quote Maggiorate Milan
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati