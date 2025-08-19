Quote calciomercato Dovbyk-Milan: torna a soffiare il vento dell'est per l'attacco

Con Noah Okafor al Leeds, il Milan ha ceduto 23 giocatori in questa sessione di mercato. Una vera e propria rivoluzione. Ma ora è tempo di rinforzarsi e tutti gli sforzi della dirigenza saranno rivolti alla ricerca di un numero 9. E con una certa urgenza: l'infortunio di Rafa Leao, che salterà la partita contro la Cremonese, evidenzia questa necessità

A oggi l'unico esponente della categoria è Santi Gimenez, da poco a disposizione dopo aver giocato la Gold Cup col Messico. Lorenzo Colombo è stato ceduto al Genoa mentre Divock Origi pur essendo formalmente ancora in rosa non è considerato in alcun modo dal club. Urge pertanto un rinforzo e oltre ai nomi già noti di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, attenzione alle sorprese come Artem Dovbyk, nome che sta prendendo quota in queste ultime ore.

Calciomercato Dovbyk, le ultime notizie

“È stato fermo parecchio, sul piano atletico sta recuperando e in allenamento si impegna molto. Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non scrivere queste cose, perché non lo dico mai" così si è espresso il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, sull'ucraino. I fatti però dicono che i giallorossi hanno preso Evan Ferguson e puntano al leccese Nikola Krstovic. E così l'ex giocatore del Girona potrebbe diventare una grande occasione di mercato da tenere d'occhio.

La volontà del giocatore è quella di giocare in Spagna ma al momento non vi sono soluzioni di suo gradimento. E Dovbyk, per caratteristiche, potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. Il giocatore pesa a bilancio della Roma ancora per oltre 28 milioni. Cifra alta ma alla portata delle casse del Milan. Ma serve fare in fretta, perché il Napoli, perso per infortunio Lukaku, potrebbe inserirsi.

