Quote calciomercato Milan-Krstovic, il montenegrino è l'alternativa a Vlahovic?

Conclusa la tournée in Australia il Milan continua a lavorare sul campo, mentre la dirigenza prosegue il suo impegno sul fronte mercato. Tra le priorità c'è l'arrivo di un nuovo attaccante, e come spesso accade, i nomi accostati ai rossoneri sono molti. Tra tutti, quello di Dusan Vlahovic è sicuramente il più chiacchierato, anche se trovare un’intesa con la Juventus non sarà affatto semplice. Per questo motivo, Tare e Allegri stanno valutando alternative credibili, tra cui spicca il nome di Nikola Krstovic.

L’attaccante montenegrino ha messo a segno 19 gol nelle ultime due stagioni di Serie A con il Lecce e si considera pronto per il grande salto. Dotato di forza fisica e di un buon istinto sotto porta, Krstovic potrebbe rivelarsi un profilo ideale per il gioco di Allegri. Intanto, in rete è già possibile trovare le quote per il possibile trasferimento Krstovic al Milan, segno che l'ipotesi inizia a prendere concretezza.

Calciomercato Krstovic, le ultime notizie

"Coesistenza tra Krstovic e Camarda? Credo di no... In questo momento o gioca uno o l'altro". Con queste parole, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha di fatto escluso l’ipotesi di vedere entrambi i giocatori in campo contemporaneamente, se non in situazioni particolari. Una dichiarazione che, unita all’entusiasmo generato dall’arrivo in prestito di Camarda dal Milan - autore di ottime prestazioni nel precampionato - potrebbe spingere il club salentino a prendere seriamente in considerazione la cessione di Krstovic, ammesso che non ci stesse già pensando.

Il centravanti montenegrino piace a diverse squadre di Serie A e il Lecce è consapevole dell’interesse attorno al proprio attaccante. Per questo ha già messo in conto una possibile partenza, pur senza fare sconti: la richiesta iniziale è di 30 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 25. Al momento, tuttavia, non sono ancora arrivate offerte concrete in questa direzione.

