Quote calciomercato Milan Leoni: De Winter non basta, arriverà un altro centrale?

È finito il pre-campionato del Milan che hanno dato diverse indicazioni a Massimiliano Allegri. Come giocheranno i rossoneri la prossima stagione? Prende sempre più piede l'idea di un 3-5-2 che permetta alla squadra di essere più compatta per poi colpire in contropiede sfruttando la velocità di Rafa Leao, che in questo calcio di luglio e agosto abbiamo visto più vicino alla porta. Con la cessione di Malick Thiaw e l'arrivo di Koni De Winter, tuttavia, il reparto del Milan ha pochi interpreti per l'assetto con la difesa a 3 e si presume che da qui al 1° settembre il club cerchi un nuovo centrale. E attenzione a non scartare ancora del tutto Giovanni Leoni.

Il difensore romano sta bruciando le tappe prendendosi una maglia da titolare nella seconda parte della passata stagione in Serie A, tutto questo ad appena 18 anni. Fabio Pecchia gli ha dato fiducia ma la vera continuità l'ha trovata con Cristian Chivu in panchina. E ora è tra i gioielli italiani più preziosi in vetrina.

Calciomercato Leoni, le ultime notizie

"Tanta roba. In nazionale ve lo godrete a lungo". Parole, quelle di Cristian Chivu che sono un'investitura per il giovane centrale difensivo. Il neo tecnico dell'Inter ha avuto il coraggio di insistere su di lui nella passata stagione a Parma, con una squadra che lottava per non retrocedere. Un mese fa il direttore sportivo dei ducali, Federico Cherubini, aveva dichiarato la volontà di trattenere il giocatore: "Piace anche all'estero ma siamo convinti che possa rimanere".

La realtà è che davanti a un'asta il Parma avrà l'occasione di incassare una grande cifra, che potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. Il Milan ha pensato a lui già da tempo, sebbene il prezzo sia apparentemente fuori dai parametri del Milan, parliamo di un talento futurbile e una cifra che negli anni può essere ammortizzata. Senza dimenticare la possibilità di togliere alla concorrenza, Inter in primis, uno dei giovani più interessanti d'Italia.

