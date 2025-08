Quote calciomercato Milan-Leoni, sarà derby per il predestinato della difesa?

vedi letture

Quote Antepost

Oggi alle 20:00 Quote Antepost

Il Milan è tornato dalla tournée in Asia e Oceania e prepara la seconda parte del pre-campionato nel Vecchio Continente, pronto alle prossime amichevoli di prestigio che condurranno la squadra alla prima uscita ufficiale di Coppa Italia contro il Bari. Intanto Igli Tare è al lavoro per dare a Massimiliano Allegri la squadra più competitiva possibile. Rinforzato il centrocampo con gli innesti di Ricci e Modric e la corsia sinistra di difesa con Estupinan, attenzione anche alle possibili mosse al centro del reparto arretrato. Se uno fra Thiaw, Tomori, Pavlovic e Gabbia dovesse partire si punta all'assalto per Giovanni Leoni.

Il difensore romano sta bruciando le tappe prendendosi una maglia da titolare nella seconda parte della passata stagione in Serie A, tutto questo ad appena 18 anni. Fabio Pecchia gli ha dato fiducia ma la vera continuità l'ha trovata con Cristian Chivu in panchina. E ora è tra i gioielli italiani più preziosi in vetrina.

Comparazione quote calciomercato LEONI Milan 2.50 info 2.00 info 2.50 info 1.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 55 euro euro, con 5€ alla verifica info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.024 euro, con 15€ senza deposito info fino a 5.075 euro, con 5.005€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Calciomercato Leoni, le ultime notizie

"Tanta roba. In nazionale ve lo godrete a lungo". Parole, quelle di Cristian Chivu che sono un'investitura per il giovane centrale difensivo. Il neo tecnico dell'Inter ha avuto il coraggio di insistere su di lui nella passata stagione a Parma, con una squadra che lottava per non retrocedere. Un mese fa il direttore sportivo dei ducali, Federico Cherubini, aveva dichiarato la volontà di trattenere il giocatore: "Piace anche all'estero ma siamo convinti che possa rimanere".

La realtà è che davanti a un'asta il Parma avrà l'occasione di incassare una grande cifra, che potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. Il Milan ha pensato a lui già da tempo, quando la cessione di Malick Thiaw al Como doveva solamente essere perfezionata. Col no del tedesco ai lariani si è aperto un nuovo scenario che vede l'Inter sul giocatore. Ma anche per i nerazzurri l'eventuale arrivo di Leoni dipenderà da un'uscita. E allora aspettiamoci settimane di derby di mercato per il centrale, la cui valutazione è già molto importante.

Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Milan vincente Serie A

- Quote Milan vincente Coppa Italia

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse