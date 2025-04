Quote vincente Coppa Italia Milan, rossoneri favoriti per il successo

Quote Antepost

Oggi alle 15:00 Quote Antepost

Il Milan ha superato l’Inter nel doppio confronto di semifinale con un netto 3-0 a San Siro, guadagnandosi l’accesso alla finale di Coppa Italia del 14 maggio. I rossoneri affronteranno la vincente tra Bologna ed Empoli, con i felsinei forti del 3-0 dell’andata. Le quote vincente Coppa Italia Milan confermano l’ottimismo intorno alla squadra di Conceiçao: Snai, Betway, Netbet e Betsson propongono il trionfo del Diavolo a 1.80, Bet365 scende addirittura a 1.61. Un chiaro segnale di fiducia nei confronti del Milan, che ora sogna il secondo trofeo stagionale.

Milan vincente Coppa Italia quote 1.80 info 1.61 info 1.80 info 1.80 info 1.80 info

Quote vincente Coppa Italia Milan

Con l’Inter eliminata e l'imminente sfida tra Bologna e Empoli per conoscere l'ultima finalista, i bookmaker stanno aggiornando le lavagne: il Milan è tra i favoriti per la conquista del trofeo. La squadra di Conceiçao, galvanizzata dalla vittoria nel derby, punta a chiudere la stagione con un titolo che potrebbe anche valere un posto in Europa League, fondamentale sia a livello sportivo che economico. Se i rossoneri dovessero vincere la Coppa Italia infatti accederebbero direttamente alla fase a campionato del torneo, togliendo un posto alle sesta classificata di campionato.



Quote Milan vincente Coppa Italia ai supplementari

In una finale secca tutto può succedere. Se i tempi regolamentari dovessero chiudersi in parità, si andrà ai supplementari. Ecco perché può essere interessante valutare anche le quote Milan vincente Coppa Italia ai supplementari, scenario tutt'altro che improbabile, soprattutto in caso di un Bologna ben organizzato e determinato a vendere cara la pelle.

Quote vittoria Coppa Italia Milan supplementari - info - info - info

Nota: al momento, alcune quote specifiche non sono ancora disponibili. Provvederemo ad aggiornare l'articolo non appena saranno pubblicate dai principali bookmaker.

Quote vittoria Coppa Italia Milan ai rigori

Se l’equilibrio dovesse persistere anche oltre i 120 minuti, la coppa si deciderà dal dischetto. Le quote vittoria Coppa Italia Milan ai rigori rappresentano un’opzione intrigante per chi crede che il destino del trofeo possa dipendere dai tiri dagli undici metri. Una lotteria dove spesso emergono i nervi saldi e l’esperienza dei grandi club.

Quote Milan vincente Coppa Italia rigori - info - info - info

Nota: al momento, alcune quote specifiche non sono ancora disponibili. Provvederemo ad aggiornare l'articolo non appena saranno pubblicate dai principali bookmaker.

