Baby Ibra a segno nella vittoria del Milan under 16 sul Venezia

Il Milan under 16 è primo in classifica nel gruppo B del proprio campionato. I giovani rossoneri hanno superato il Venezia al Puma House of Football per 3-2 e hanno così superato l'Inter che ora insegue a una lunghezza di distanza. Tutte e tre le segnature dei giovani diavoli sono arrivate del primo tempo e una è stata particolarmente speciale.

Sì, perchè se ad aprire le danze ci ha pensato Filippo Plazzotta e a chiuderle è stato Mattia Zaramella, il gol del raddoppio è stato firmato da Vincent Ibrahimovic, uno dei due figli di Zlatan.