Italia U19, i convocati: con Bartesaghi ci sono Zeroli e Magni,, chiamato anche Pafundi

La Nazionale Under 19, campione d'Europa in carica, dopo aver affrontato Irlanda del Nord (vittoria 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta 2-0) a settembre e Serbia ad ottobre (sconfitta 5-4 e vittoria 3-1), è pronta a cimentarsi nella prima fase di qualificazione dell'Europeo, che vedrà gli Azzurrini impegnati dal 15 al 21 novembre in Svezia.

Dopo lo stage dal 6 all'8 novembre a Coverciano, il tecnico Bernardo Corradi ha ufficializzato la lista dei 20 convocati, 14 classe 2005 e 6 classe 2006 (Cisse, Magni, Mannini, Marin, Pafundi e Romano), che, inseriti nel Gruppo 4, scenderanno in campo alla Borås Arena mercoledì 15 (ore 13) contro il Liechtenstein, sabato 18 (ore 13) contro la Svizzera e martedì 21 novembre (ore 18) contro i padroni di casa della Svezia. Accedono alla fase élite le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi della prima fase di qualificazione più la miglior terza. La fase finale dell'Europeo, invece, è in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord.

L'elenco dei convocati

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).

Staff - Allenatore: Bernardo Corradi; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Marco Montini; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Paolo Manetti e Cristiano Benelli; Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Giorgio Giannini; Tutor scolastico: Stefano Presciutti; Segretario: Aldo Blessich.