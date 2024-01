Settore giovanile del Milan: gli appuntamenti al rientro dalla sosta

Mentre la pausa invernale si appresta ad andare in archivio, il Settore Giovanile rossonero si prepara per riprendere la propria marcia in un 2024 ricco di appuntamenti. I primi a tornare in campo saranno i ragazzi di Mister Abate, impegnati sabato 6 gennaio in casa del Frosinone per la 16ª giornata di Primavera 1. Tornare al successo nella competizione è l'obiettivo dei rossoneri, che dopo una prima metà di stagione elettrizzante tra campionato e coppe vogliono rilanciarsi nel traffico di alta classifica - ben sei le squadre racchiuse in soli cinque punti.

Giusto il tempo di scaldare i motori e ritrovare il feeling con il campo, poi arriverà il momento di riprendere la corsa anche in Coppa Italia: superati gli ostacoli Virtus Entella, Sampdoria ed Empoli, i Quarti contro la Fiorentina attendono la nostra Primavera il 10 gennaio. Domenica 7 spazio invece all'Under 18 di Mister Terni, che tra le mura amiche affronterà la Roma in uno scontro diretto da vincere per conquistare punti importanti e avvicinarsi alle zone di classifica più ambite.

A metà settimana poi, sarà tempo di doppio Derby. L'Under 16 e l'Under 15 ospiteranno l'Inter al PUMA House of Football per la 13ª giornata, l'ultima del girone di andata per entrambe. Sarà una sfida da primato per la formazione di Mister Baldo, uno solo infatti il punto che separa rossoneri e nerazzurri in testa al Girone B. La stessa distanza, ma al secondo e terzo posto in graduatoria dietro l'Atalanta, divide anche le formazioni U15 di Milan e Inter.

Poco più avanti - nel weekend del 14 gennaio - toccherà alle altre Under rossonere scendere in campo. La Primavera Femminile andrà a caccia di punti pesanti sul campo del Sassuolo, mentre l'Under 17 da record di Mister Renna proverà a suonare la quattordicesima sinfonia contro la FeralpiSalò. Il 2024 si prospetta subito intrigante.