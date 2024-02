Settore giovanile rossonero, i match di oggi: tanti giovanissimi in campo

vedi letture

Da gennaio si passa a febbraio e il primo fine settimana del mese propone tanti appuntamenti per le squadre del Settore Giovanile rossonero. Oltre alle compagini che hanno già ricominciato l'attività nelle scorse settimane, il weekend in arrivo vedrà in campo anche alcune tra le rappresentative più "piccole". Ricca programmazione al sabato, dove spicca il doppio impegno casalingo di U16 e U15 contro il Südtirol. Domenica, invece, in campo le due Primavera con le ragazze di Zago che ricevono in casa la capolista Roma in una giornata dove spicca anche il Derby dell'Under 14. Lunedì sarà invece il turno dell'Under 17, in casa contro l'Atalanta.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 3 FEBBRAIO

UNDER 9: 1ª giornata, Alcione-Milan, ore 11.00 - Via Olivieri 13 (Milano)

UNDER 12: 1ª giornata, MFA-Milan, ore 11.45 - CS Dajelli (Milano)

UNDER 16: 3ª giornata di ritorno, Milan-Südtirol, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 13: 1ª giornata di ritorno, Pergolettese-Milan, ore 15.00 - CS Bertolotti (Crema)

UNDER 11: 1ª giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 15.30 - Piccolo Franco Scarioni (Milano)

UNDER 10: 1ª giornata, Acc. Inter-Milan, ore 15.30 - Via Cilea 51 (Milano)

UNDER 15: 3ª giornata di ritorno, Milan-Südtirol, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata, Buccinasco-Milan, ore 16.00 - CS Scirea (Buccinasco)