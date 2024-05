Primavera Femminile, la finale scudetto sarà Milan-Sassuolo: ecco quando si giocherà

Sarà il Sassuolo l'avversario del Milan nella finale scudetto del campionato Primavera Femminile: le ragazze neroverdi hanno sconfitto in semifinale l'Inter per 1-0 grazie ad un gol di Perselli al 44'. La finale è in programma sabato alle 16.30 al Viola Park di Bagno a Ripoli.

Qualche ora prima, il Milan di mister Zago aveva strappato il pass per l'atto finale del campionato Primavera Femminile battendo 4-1 la Roma che aveva vinto gli ultimi quattro scudetti di categoria. Per le rossonere decisive le reti di Longobardi, Appiah, Stokic e Renzotti.

Questo il tabellino del match tra Roma e Milan:

ROMA-MILAN 1-4 (1-3 pt)

Reti: 10’ Longobardi (M), 15’ Ventriglia (R), 16’ Appiah (M), 38’ Stokic (M), 66’ Renzotti (M)

ROMA (4-3-3): Merolla; Pieri (dal 60’ Cherubini Martina), Falzone (dal 79’ Canale), Testa E., Pizzuti (dal 79’ Bernardi); Testa S., Catena, Pellegrino Cimò; Zouhir (dal 38’ Fuzio), Ventriglia, Galli. A disp: Valeri, Lasco, Cherubini Maya, Viesti, Caruso. Tecnico: Francesco Viglietta

MILAN (4-2-3-1): Tornaghi; Zanini (dall’80’ De Marco), Sorelli, Pomati (dal 62’ Boldrini), Gemmi; Cesarini, Arrigoni; Appiah, Stokic (dal 62’ Donolato), Renzotti (dal 67’ Mikulica); Longobardi (dall’80’ Cappa). A disp: Lorenzi, Carotenuto, Minnei, Zanisi. Tecnico: Matteo Zago

Arbitro: Davide Ammannati. Assistenti: Filippo Scorteccia e Antonio Orsini. Quarto ufficiale: Filippo Balducci

Note: 897 spettatori. Espulsa E. Testa