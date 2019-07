Azpitarte su Milan-Modric: "Un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere fattibile"

Vicente Azpitarte, giornalista spagnolo, amico e biografo del centrocampista Luka Modric, ha pubblicato questo messaggio su Twitter in merito alle voci che hanno accostato il giocatore croato del Real Madrid al Milan: "Sarà un'estate interessante. Non è un'operazione facile, ma dopo la partenza di Ceballos, il Real Madrid potrebbe fare due acquisti a centrocampo: Pogba, Eriksen o Van de Beek. Il Milan non attraversa un grande momento economico, ma un trasferimento con opzione di acquisto per la prossima estate è fattibile".

