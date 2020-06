Bennacer e la voglia di calcio giocato: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Non solo i tifosi ma anche i calciatori sono evidentemente molto contenti della ripresa della Serie A. Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha infatti postato su Twitter una foto dell'allenamento odierno a Milanello: "Non vedo l'ora di tornare in campo".

Can't wait to get back on the pitch ️ @acmilan pic.twitter.com/g4m8ULZrNt — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) June 4, 2020