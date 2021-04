Bennacer: "Oggi non ci sarò per un piccolo problema alla caviglia, ma ho fiducia nei miei compagni"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ismael Bennacer è dispiaciuto di non poter giocare la gara contro il Sassuolo dopo un problema alla caviglia: "Ciao a tutti, non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l'ultima partita. Niente di grave. Deluso di non essere in squadra ma ho piena fiducia nei miei compagni".

April 21, 2021