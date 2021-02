Boquete festeggia: "Dopo questa battaglia siamo in semifinale"

Intervenuta sul proprio profilo Instagram, la giocatrice rossonera Veronica Boquete ha espresso la propria gioia per l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Queste le sue parole: "Dopo questa battaglia siamo in semifinale"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🇮🇹 Dopo questa battaglia... siamo en semifinale!! <br>🇪🇸 Después de esta batalla... estamos en semifinales!! <br>🇬🇧 After this battle... we are in the semifinals!! <a href="https://twitter.com/hashtag/CoppaItalia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CoppaItalia</a> ️ <a href="https://t.co/9XdcTzqEKv">pic.twitter.com/9XdcTzqEKv</a></p>— Verónica Boquete (@VeroBoquete) <a href="https://twitter.com/VeroBoquete/status/1360654183196729345?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>