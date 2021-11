Calabria concentrato in vista di Milan-Porto: "Domani ogni dettaglio sarà fondamentale"

"Ogni dettaglio domani sarà fondamentale per far sì che il nostro cammino possa continuare". Questo è il pensiero di Davide Calabria alla vigilia di Milan-Porto. Contro i lusitani sarà l'ultima occasione per i rossoneri per sperare di continuare l'avventura europea in Champions League: il Milan attualmente è a zero punti nel girone B, per credere ancora nella qualificazione serviranno necessariamente i tre punti.