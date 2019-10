Caldara, la compagna: "Ho letto cose orribili, che bello vederti felice"

Le critiche piovute addosso a Mattia Caldara negli ultimi mesi hanno infastidito Nicole Nessi, compagna dello sfortunato centrale rossonero. La donna, infatti, ha postato su Instagram un messaggio eloquente: "La gente parla, ha parlato e parlerà sempre a sproposito, senza sapere nulla di te come calciatore ma soprattutto di te come persona. Ho letto cose orribili in questi mesi ed è stato difficile farsele scivolare addosso. Noi, insieme, sappiamo cosa hai passato, cosa abbiamo passato e come ci siamo sentiti. Vederti tornare a casa ieri sera dopo il tuo primo allenamento in squadra e vederti così felice ed emozionato mi ha riempito il cuore d’amore. Finalmente siamo usciti da un tunnel che sembrava infinito e ora tocca a te, zittire chiunque ricordando quanto vali. Ti amo amore @mattiacaldara, tua N.".