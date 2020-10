Calhanoglu al settimo cielo: "Guardate fuori dalla finestra, il cielo di Milano è rossonero"

Grande gioia fra i giocatori rossoneri per la vittoria per 2-1 nel derby contro l'Inter, sfida decisa dal solito, immenso, Zlatan Ibrahimovic. Un altro dei protagonisti del match è stato Hakan Calhanoglu, uomo chiave nell'attacco del Milan. Il Turco ha pubblicato uno scatto su Instagram per festeggiare: "Guardate fuori dalla finestra, il cielo di Milano è rossonero".