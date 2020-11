Castillejo non si abbatte: "Il meglio arriva dai momenti difficili"

Il periodo per Samu Castillejo non è dei più felici, con lo spagnolo che ha saltato alcuni match a causa di infortunio e ha perso la titolarità a favore di Alexis Saelemaekers. Inoltre nelle ultime uscite il Milan non sempre ha raccolto quanto seminato, in particolare nei pareggi di San Siro contro Roma ed Hellas Verona. I rossoneri però sono ancora primi in classifica in Serie A e abbondantemente in corsa per la qualificazione in Europa League, e infatti Castillejo non si abbatte: "Non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì".