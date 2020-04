Conti diventa papà, gli auguri "social" del Milan

Tanti auguri all'esterno milanista, Andrea Conti, per la nascita del figlio Leonardo. Ecco il messaggio postato su Twitter dal Milan: "Congratulazioni da tutta la famiglia rossonera a Martina e Andrea per la nascita di Leonardo Conti!".

Congratulations to Martina and Andrea on the arrival of their son, Leonardo Conti ❤️

A glimmer of hope in these difficult times

