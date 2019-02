Cutrone chiede sui social qual è stato il suo momento più bello al Milan, Suso e Conti rispondono

Patrick Cutrone ha tagliato il traguardo delle 50 presenze con la maglia del Milan in occasione della sfida interna contro il Cagliari. Il bomber rossonero ha chiesto, quindi, ai tifosi qual è stato il momento più bello da quando veste la maglia rossonera. Insieme a migliaia di commenti di sostenitori del Diavolo, hanno voluto dir la loro anche Suso e Conti. Lo spagnolo ha commentato: "Devo ricordarti tutti gli assist?", mentre il laterale italiano ha scritto: "Non so perchè, ma il gol contro la Samp in Coppa Italia. Se c'è in campo Cutrone è gol".