Di Domenico: "Maldini professionista esemplare, il Milan merita un uomo come lui"

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, si è recato a Casa Milan per gli ultimi documenti del suo assistito ed un saluto a Paolo Maldini. Lo stesso agente, intervenuto su Instagram, ha pubblicato un post di assoluta stima verso il dirigente rossonero: "Sul Paolo Maldini atleta, campione, non c’è e non ci sarà mai nulla da dire, o da aggiungere: è la storia del calcio che parla per lui. Ma sul Paolo Maldini uomo e dirigente si, mi permetto di dire la mia: professionista esemplare, preparato e sempre disponibile, nonostante non sempre le trattative siano state o saranno agevoli. Ma la sua eleganza e la sua integrità morale, fanno la differenza. Paolo Maldini dirigente si merita oggi il Milan, non per il suo passato ma per le sue grandi capacità umane e dirigenziali. E il Milan merita un uomo come lui!!".