Il Milan torna dalla Dacia Arena con i tre punti grazie ad una prova di carattere della squadra e alle giocate di un immenso ibrahimovic. Fra gli ammiratori dello svedese c'è anche Diogo Dalot che commenta così su Twitter: "Dio Zlatan c'è sempre".

God Zlatan is always there 😏🙌 #ForzaMilan pic.twitter.com/SPuWC2Ff2E