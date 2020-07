Donnarumma, orgoglio per la fascia: "Un'emozione la prima da capitano e un pensiero speciale per Romagnoli"

Gianluigi Donnaruma, capitano e protagonista in Milan-Atalanta con il rigore parato a Ruslan Malinovskyi , ha voluto celebrare l'occasione con un post su Instagram: "Partita non facile, ma il cammino verso l’Europa prosegue. Un onore e un’emozione la prima da capitano e un pensiero speciale per Alessio Romagnoli: ti aspettiamo presto".