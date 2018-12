Donnarumma ricorda il suo primo allenatore: "Se oggi gioco in Serie A è grazie a te, sei stato una guida e un papà"

E' scomparso il primo preparatore dei portieri di Gigio Donnarumma, Ernesto Ferrara. Il portierone rossonero ha voluto salutare il suo primo allenatore, con questo post su Instagram: "Ciao Mister Ernesto. Se oggi ho realizzato il mio sogno di giocare in serie A, di calcare il prato di San Siro lo devo soprattutto a te. Da te ho imparato tanto e non solo come stare in campo. Hai passato la tua vita ad insegnare ai piccoli calciatori come me l’amore per questo sport. Hai dato tutto, tirandoti da parte in silenzio, solo quando il tuo fisico ti ha detto che era ora di fermarsi. Ed in silenzio te ne sei andato. Non potevo non dirti grazie. GRAZIE per essere stato una guida preziosa, un papà, un amico. Mi venivi a prendere a casa pioggia, vento, d’estate e d’inverno, per portarmi agli allenamenti, alle partite, ai provini.

Eri uno di famiglia.

Da lassù potrai avere una migliore visuale del campo, e continuare ad urlarmi “cerra cè”!!

Ciao mister Ernesto. Tvb".