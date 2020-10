Donnarumma si complimenta con la squadra: "Una bella vittoria per iniziare con il piede giusto"

Intervenuto sul suo profilo Instagran, Gianluigi Donnarumma ha mostrato la propria gioia per la vittoria della squadra ottenuta con il Celtic. Il portiere rossonero si è complimentato con la squadra per il successo guadagnato nell'esordio ai gironi. Queste le sue parole: "Una bella vittoria per iniziare con il piede giusto".