Esordienti stagione 2019/20: Daniel Maldini nella top 10 dei più giovani

La stagione 2019/20 ha salutato tanti grandi protagonisti del passato e ne ha accolti, si spera, tanti del futuro. Tra questi nelle file rossonere figura Daniel Maldini, giovane trequartista e figlio d'arte pronto a proseguire la splendida storia tra la famiglia triestina e il Milan. Maldini, in particolare, è il nono più giovane ad esordire in questa stagione in virtù dei suoi 18 anni, 3 mesi e 22 giorni.

Pochi istanti sufficienti per intuire che la stoffa 🥻 c'è tutta: #Cangiano è il decimo più giovane della Serie A ad esordire nei pro nel 2019/20. Beata gioventù 🧒#TMdatabase #transfermarkt pic.twitter.com/RdQsPcieIM — Transfermarkt.it (@TMit_news) June 23, 2020