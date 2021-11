Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne: il messaggio del Milan sui social

Oggi, 25 novembre, è la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Il Milan, attraverso il proprio profilo di Twitter, ha pubblicato questo messaggio: "Siamo contro ogni forma di violenza sulle donne, oggi e sempre".

We stand together, united, against any form of violence against women.



#IDEVAW #SempreMilan pic.twitter.com/sXgCE0kIUo