Ibra e la sfida social durante la quarantena: "Mostratemi i vostri numeri"

In questo periodo di quarantena forzata a causa dell'emergenza Coronavirus sono state molto le "sfide" lanciate e rilanciate sui vari social dai giocatori di tutto il mondo. Non poteva mancare ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che sul suo profilo Instagram scrive: "Skillz skillz skillz durante la quarantenza. Fate come me, Pogba e Lisa Zimouche e mostratemi i vostri numeri con qualsiasi pallone e taggate un amico".