Ibra e le critiche di un vecchio compagno al Malmo: "Against all odds"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un vecchio reportage risalente alla sua esperienza al Malmo, ad inizio carriera, quando un compagno sottolineava davanti alle telecamere di non apprezzare l'attitudine del futuro campione. "Against all odds" ha scritto Zlatan, come a sottolineare di aver dovuto spesso combattere anche fuori dal campo, con pesanti critiche provenienti sia da avversari che da compagni di squadra<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Against all odds <a href="https://t.co/az6cu5m8w9">pic.twitter.com/az6cu5m8w9</a></p>— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) <a href="https://twitter.com/Ibra_official/status/1337694684664172544?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>