Ibrahimovic si allena anche in barca: "Fai come me, stai in forma"

Zlatan Ibrahimovic in questi giorni si sta rilassando sulla propria imbarcazione al largo di Montecarlo, in attesa di firmare il rinnovo, sempre più probabile, con il Milan. Lo svedese, però, ha voluto mostrare qualche spezzone di allenamento che svolge, per pubblicizzare l'applicazione di cui è testimonial, che consente di allenarsi anche in viaggio con un personal trainer a distanza.