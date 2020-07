Il Milan celebra Donnarumma. Maldini: "Speriamo che la storia possa continuare"

Il Milan ha postato un video su Twitter con le immagini della consegna a Donnarumma della medaglia celebrativa per le sue 200 presenze in rossonero.

Ecco le parole di Paolo Maldini, che ha accolto il portiere portiere a Milanello: "Il giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo, 200 partite. Complimenti per tutto. Tutti noi speriamo che la storia possa continuare".

Queste, invece, le dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni: "Questo sarà un record che non batterà nessuno: 200 partite col Milan a 21 anni".

Infine, un messaggio dello stesso Gigio ai tifosi rossoneri: "Ciao ragazzi. 200 presenze con la maglia del Milan sono un grandissimo traguardo per me. Spero che possiate tornare presto allo stadio per darci un sostegno in più. Un abbraccio a tutti".