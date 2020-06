Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato alcune immagini della seduta di allenamento odierna a Milanello, caratterizzata da una partitella in famiglia tra titolari e riserve.

A busy week for the Rossoneri comes to a close

A Milanello si chiude una settimana di duro lavoro #SempreMilan pic.twitter.com/vfCdar9qht