Il Milan prende posizione: "Ci poniamo contro qualsiasi forma di pregiudizio"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha voluto prendere posizione dopo i fatti gravissimi del Parco dei Prinicipi, dove PSG-Basaksehir è stata sospesa a seguito di un epiteto razzista del quarto uomo: "Il Milan si pone contro qualsiasi forma di pregiudizio, ogni giorno, non importa quando e dove avviene"<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a> stands against prejudice in all forms, every day, no matter when and where it occurs. <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGIBKF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PSGIBKF</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Respect?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Respect</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1336431131349094404?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>