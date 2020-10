Il Milan ricorda Renzo Burini a un anno dalla sua scomparsa

Sui propri profili social il Milan ha ricordato, nel giorno del suo compleanno e ad un anno dalla sua scomparsa, l'ex rossonero Renzo Burini. L'ex attaccante rossonero fa parte delle leggende del Milan come certificano i numeri: 190 presenze e 87 reti.

A year on from his passing, we remember Renzo Burini on the anniversary of his birthday



A un anno dalla sua scomparsa, ricordiamo Renzo Burini nel giorno del suo compleanno #SempreMilan pic.twitter.com/8K7e5zKzTA