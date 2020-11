Il Milan si complimenta con Theo e Bennacer per le 50 presenze: "Avanti così ragazzi"

Intervenuto sui propri canali social il Milan si è complimentato, durante la gara con il Lille, con due protagonisti della rosa rossonera. Nella gara contro i francesi, infatti, sia Bennacer che Theo Hernandez hanno raggiunto il prestigioso traguardo delle 50 presenze con la maglia rossonera. Queste le parole utilizzate dal Milan: "50 presenze per il nostro dinamico centrocampista e il nostro laterale volante. Complimenti per questo traguardo, avanti così ragazzi".

Half a century for our midfield dynamo and flying full-back

