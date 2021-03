Kalulu: "Delusi per essere usciti ma torneremo più forti perché siamo il Milan"

Nel day after dell'ellminazione dall'Europa League dopo il doppio confronto con il Manchester United la delusione, di giocatori e tifosi, è sicuramente tanta. Ma la stagione non è ancora finita è c'è ancora da lottare per un posto in Champions League. Domenica i rossoneri avranno la possibilità di riscattarsi contro la Fiorentina, e Pierre Kalulu è dello stesso avviso: "Delusi che la competizione per noi si fermi qui ... Ma torneremo più forti perché siamo il Milan!" scrive il francese su Instagram.