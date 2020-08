Kalulu: "Lieto di annunciare la mia firma col Milan. Ringrazio la mia famiglia"

Il giovane terzino Pierre Kalulu, la cui ufficialità in rossonero è arrivata pochi giorni fa, si è detto entusiasta di iniziare la sua nuova avventura al Milan: "Sono lieto di annunciare la mia firma con il Milan. Vorrei ringraziare in particolare la mia famiglia, gli amici e gli agenti senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile".