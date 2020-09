L'Athlone Town scherza: "Shamrock, sappiamo una o due cose su come non far segnare il Milan"

L'Athlone Town, club irlandese che affrontò il Milan nel 1975 in Coppa Uefa, ha risposto al tweet dello Shamrock Rovers sul risultato del sorteggio di Nyon. La formazione nerazzurra all'andata bloccò l'undici di Trapattoni sullo 0-0, fallendo anche un calcio di rigore, parato da Albertosi. "Sappiamo una o due cose su come non far segnare il Milan, fateci sapere se avete bisogno di qualche consiglio" ha scritto l'Athlone Town, scherzando, su Twitter.

