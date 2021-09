Le figlie di Maradona riaprono i social del Pibe: "Un posto dove tutti possano ricordarti"

"Non esistono due fuochi uguali. Ci sono fuochi grandi e fuochi piccoli e fuochi di tutti i colori. C'è gente di fuoco sereno, che non si cura del vento, e gente di fuoco pazzo, che riempie l'aria di faville. Certi fuochi, fuochi sciocchi, non fanno lume né bruciano. Ma altri ardono la vita con tanta passione che non si può guardarli senza strizzare gli occhi; e chi si avvicina va in fiamme (Eduardo Galeano)". Con questa bellissima citazione, tratta da "Il libro degli abbracci" di Eduardo Galeano, le figlie di Diego Armando Maradonahanno annunciato la riapertura dei canali social del Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre. "I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco, unico, non si spenga mai. Ecco perché manterremo attivi i tuoi canali, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ​​tributo che meriti".